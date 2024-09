Das finale Training in Baku, LIVE ab 10.30 Uhr

Baku wird voraussichtlich aber wieder mehr als ein Duell McLaren gegen Red Bull, auch wenn die „Roten Bullen“ auf dem seit 2016 befahrenen Stadtkurs bisher am erfolgreichsten waren und zuletzt mit Verstappen und zweimal Pérez dreimal in Folge gewonnen haben. Doch die vergangenen drei Pole Positions am Kaspischen Meer gingen an Leclerc, und der Monegasse ist außer mit Ferrari im Team-Rennen auch in der Fahrer-WM noch dabei. 86 Zähler trennen ihn von Verstappen, bloß 24 von Norris. Freilich nur zweimal wurde auf dem 6-km-Kurs von der Pole Position aus gewonnen.