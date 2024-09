Real-Star stellte knallharte Forderung für Ex-Klub

Im Sommer 2023 wechselte Bellingham für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Da die „Königlichen“ Meister wurden und in der Champions League triumphierten, gab es nochmal zusätzlich rund zehn Millionen an Boni für die Deutschen. Ein Rekord für den BVB, an dem der Spieler selbst wohl maßgeblich mitgearbeitet hat.