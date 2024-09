Umgestürzter Baum war vor Sturmunglück gesund

Am 6. Juli fegte ein wilder Sturm durch die Linzer Innenstadt, in der an diesem Tag das Ritterfest stattfand. Am Tummelplatz stürzten deswegen Teile eines Baumes um und trafen mehrere Menschen. Allen voran eine Mutter (41) und ihre neunjährige Tochter aus Kremsmünster, die bewusstlos und schwer verletzt liegen blieben – die „Krone“ berichtete ausführlich.