Grauen an der Grenze: Kalb aus Mutter geschnitten

Sollte an der Grenze zum Beispiel der Verdacht bestehen, dass ein Tier an der besonders in Niederösterreich auftretenden Leptospirose erkrankt ist, kann es dazu kommen, dass der Vierbeiner noch vor Ort getötet wird. Und das, obwohl die Krankheit in vielen Fällen behandelbar wäre. Der VGT appelliert an die (auch kommende) österreichische Regierung und die EU, „ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Exporte von lebenden Tieren in Drittländer umgehend zu verbieten.“ Eine entsprechende Petition kann von Tierfreunden online unterzeichnet werden.