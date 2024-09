Tiertransporter überladen, Lenker ohne Pause

Die gute Nachricht zuerst: Der hinzugezogene Amtstierarzt konnte bei der Kontrolle am Mittwoch um 5.20 Uhr morgens keine Übertretung nach dem Tiertransport- bzw. Tierschutzgesetz feststellen. Mit den Schweinen dürfte also alles in Ordnung gewesen sein. Doch sonst konnte die Polizei einige Übertretungen feststellen.