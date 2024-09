Bub im Rollstuhl: Nadelstiche für den guten Zweck

„Damit wir so viele Werke wie möglich in diesen Stunden schaffen“, erklärt Melanie zur „Krone“. Denn die Einnahmen werden zu 100 Prozent an die betroffene Familie gespendet. „Unser Ziel ist es, so einen Charity-Tag in Folge dann mindestens einmal pro Jahr für einen guten Zweck zu veranstalten. Und hoffen, dass sich uns dafür weitere Kollegen aus der Branche anschließen.“