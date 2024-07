Bub wegen Zecke im Rollstuhl: „Hoffnung bleibt!“

Reha und teure Therapien

Die Reha in Salzburg steht an, auch weitere Therapien müssen durchgestanden – und vor allem finanziell gestemmt - werden: „Wir werden uns ein Rollstuhl-gerechtes Auto zulegen müssen“, erklärt die Mutter außerdem im „Krone“-Gespräch. Ohne die starke Unterstützung ihrer Mutter und ihrer Nachbarn wüsste sie nicht, was tun. Und auch die „Krone“ will helfen! Deshalb startete der Verein „Krone-Leser helfen“ eine Spenden-Aktion, eine Welle des Mitgefühls rollte durch das Bundesland. Nun schaltete sich sogar die Pflegeanwaltschaft ein: „Wir sind auf den Artikel aufmerksam geworden und möchten der Familie gerne unsere Unterstützung anbieten!“