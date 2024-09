Neue Spielregeln für Unternehmen der Stadt Wien

Bezüglich Transparenz und Dokumentation: „Verbindliche Regelungen machen den Hauptteil des vorliegenden Kodex aus und sind uneingeschränkt zu beachten. Die Abweichung von Empfehlungen des Kodex ist vom Unternehmen verpflichtend in einem jährlichen Corporate Governance Bericht zu begründen.“​ Und: „Die Entscheidungen der Stadt Wien in ihrer Eigentümerrolle von Unternehmen sind schriftlich in Form von Protokollen der Gesellschafterversammlungen oder in Umlaufbeschlüssen in nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren.“​