Parteien unterschätzen Wohnkosten als Wahlthema

Bemerkenswert ist an der Umfrage auch, dass die Zahlen für Wien – mit einerseits unvergleichlich hohem Miet-Anteil gemessen am Rest des Landes und andererseits ebenso unvergleichlich hohem Anteil an gemeinnützigem Wohnbau – sich nicht vom Rest des Landes unterscheiden. Auch Wehsely räumt ein, dass ihr das „ein biss‘l ein Rätsel“ sei. Offenbar empfänden auch Menschen in sozialen Wohnbauten ihre Lage ähnlich dramatisch wie jene in privaten Mietverhältnissen, weil ihnen die Vergleichbarkeit fehle. Außerdem gelte seit jeher: „Dankbarkeit ist keine politische Kategorie“.