Wärme aus Abwasser könnte 55.000 Häuser versorgen

Hunderte Anlagen in Europa bereits in Betrieb

Mittlerweile gebe es europaweit mehrere hundert Anlagen, die Energie aus dem Kanal gewinnen, so Rabmer-Koller, führend sei die Schweiz. Sie sieht im Industriebundesland Oberösterreich zudem Potenzial in der Nutzung industrieller Abwässer. Diese würden derzeit teils noch mit zusätzlichem Energieaufwand abgekühlt, bevor sie in den Kanal eingeleitet werden, anstatt die Wärme energetisch zu nutzen.