Nach Podestplatz ist das „Trauma“ überwunden

„Unverhofft gut ist es verlaufen“, grinste Motocrosser Michi Kratzer nach Tagesrang zwei beim Event in Oberdorf (Bu). Zwar liegt er in der Gesamtwertung der Königsklasse vorm letzten Rennen am 22. September in Kirchschlag (Nö) nun zwei Punkte hinter dem Oberösterreicher Pascal Rauchenecker. Kein Beinbruch. „Wenn ich zweimal vor ihm bin, hab ich meinen dritten Titel in der höchsten Klasse und den gesamt sechsten in der Tasche.“