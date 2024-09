Schöberl zum Auftakt sieglos, aber zuversichtlich

Ausgleich in letzter Minute

Was das Spiel zusätzlich erschwerte, waren die vielen Unterbrechungen „Es gab zahlreiche Fouls, und die Spieler von Grünau lagen immer wieder auf dem Boden“, so Schöberl. Diese Taktik nahm den Seekirchnern zunehmend den Spielfluss. In der 65. Minute folgte dann der Schock: Grünaus Savo Pajic zirkelte den Ball zum 1:0 per Freistoß direkt in den Winkel. Doch die Gäste zeigten Moral und gaben sich nicht auf. „Unsere Jungs haben weiter Druck gemacht und sich nie hängen lassen“, betonte Schöberl stolz. In den Schlussminuten belohnte sich das Team schließlich für diesen Einsatz: Ein Distanzschuss von außerhalb des Strafraums brachte den verdienten Ausgleich in letzter Minute.