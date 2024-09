Wiesberger auf Platz 22, Schwab auf Rang 56

Der Burgenländer spielte am Sonntag im Golfclub Crans-sur-Sierre eine 69er-Runde und notierte damit gesamt 277 Schläge (3 unter Par) auf der Scorekarte. Der Steirer Matthias Schwab kam nach einer 68 am Schlusstag auf 282 Schläge (2 über Par) bzw. Platz 56. Der Sieg ging im Stechen an den Engländer Matt Wallace (267).