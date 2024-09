Tochter angeblich in Haft: Mutter in Wien betrogen

Eine Frau (64) wurde am Freitag Opfer eines schweren Betrugs: Sie erhielt laut der Polizei einen Anruf, bei dem ihr vorgetäuscht wurde, dass ihre Tochter nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Gefängnis sei und eine Kaution von mehreren tausend Euro nötig wäre. Die Frau übergab das Geld in der Wiener Innenstadt dann auch an eine unbekannte Täterin.