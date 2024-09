Die Krux mit dem Einheimischentarif

In Lochau trafen sich am Freitag die Landestourismusreferenten mit der zuständigen Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler – das Debattierprogramm war lang, unter anderem wurden die umstrittenen Einheimischentarife diskutiert. Darunter sind günstigere Preisgestaltungen bei touristischen Angeboten zu verstehen, in deren Genuss nur Ortsansässige kommen. Die Motivation dahinter ist klar: Mit den Vergünstigungen soll die Bevölkerung das touristische Angebot vor Ort williger mittragen – Regelungen wie diese haben vor allem Signalwirkung, wirtschaftliche Aspekte sind dabei eher zu vernachlässigen.