Lässer verpasst Podium im Straßenrennen deutlich

36 Hundertstel fehlen auf Finale

Para-Kanute Markus „Mendy“ Swoboda verpasste im Kajak-Einer über 200 m in der KL2-Klasse den direkten Finaleinzug als Zweiter seines Vorlaufs nur um 36/100 Sek. Im Halbfinale am Samstag (10.21 Uhr) geht es nun um ein Ticket für die Medaillenentscheidung. Unter fünf Teilnehmern muss der 34-Jährige zumindest Dritter werden. Im Va‘a-Einer (Klasse VL3) wurde Swoboda in seinem Heat nur Sechster und damit Letzter, qualifizierte sich aber ebenfalls fürs Halbfinale. Dieses findet am Sonntag (10.56 Uhr) statt.