Jauntaler Hadn als Turbo für ganze Gemeinde

Landwirtschaft und Natur – seit jeher ist das Dorfleben davon geprägt. Die Slow-Food-Ernährung und -Esskultur greift das in 160 Ländern auf. Donnertsag wurde Neuhaus nun offiziell das erste Slow-Food-Village in Südkärnten und ist somit das zwöfte in ganz Kärnten. Der Jauntaler Hadn wurde als Schutzgut zertifiziert. Zehn Produzenten und drei Wirte aus Neuhaus wurden im Slow-Food-Verein aufgenommen und sind damit Teil einer Weltmarke.