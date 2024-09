Swift-Terrorist wird von Psychiater begutachtet

Der 19-Jährige hatte Anfang Juli auf seinem Instagram-Account ein Foto geteilt, auf dem er in deutscher und arabischer Sprache einen Treueschwur – eine so genannte Baya – auf den aktuellen Anführer des IS leistete. Dabei posierte er mit zwei Messern in Manier des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Menschen getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde.