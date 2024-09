Zahl der Suizide in Vorarlberg steigt weiter an

So begingen 2023 sogar zwei Kinder unter 14 Jahren Suizid. Im vergangenen Jahr gab es mit 54 Fällen zehn Selbsttötungen in Vorarlberg mehr als im Vorjahr und damit das dritte Jahr in Folge eine Zunahme. Diese Entwicklung müsse aufmerksam beobachtet werden, hieß es gestern von den Autoren dazu. Weiterhin seien Männer etwa viermal so gefährdet wie Frauen. In den vergangenen Jahren sei konstant die Zunahme von „Kurzschluss-Suiziden“ zu beobachten, gerade bei Männern. Selbsttötungen bei psychischen Vorerkrankungen kamen dagegen dank besserer Behandlung insgesamt seltener vor.