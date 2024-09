Kriminalrätsel: Wer erschlug „Frau Grete“ (91)?

Einbruchsspuren an Häuschen erkennbar

Es dürfte irgendwann in der Nacht auf den Mittwoch passiert sein, als einer oder mehrere bisher Unbekannte im Dunkel der schwülwarmen Nacht einige Latten am Zaun des kleinen Häuschens am Bahndammweg 14 entfernten und in den Garten einstiegen. Was dann geschah, ist noch unklar. Laut Wiener Polizei waren Einbruchsspuren zu erkennen, die Donnerstagfrüh noch durch die Spurensicherung untersucht wurden. Im Bett lag „Frau Grete“ – eine 91-jährige Seniorin. Mit schweren Verletzungen am Kopf wurde sie nur Stunden nach der Tat von Angehörigen aufgefunden.