Deutsches Lokal verbietet Jogginghosen

Lambros Petrou hatte die Nase voll. Zu oft wurde der Besitzer des Art Cafés im deutschen Pforzheim in seinem eigenen Lokal von Jogginghosen-Trägern beleidigt. Einige von ihnen haben sogar in seine Blumenkisten uriniert. Also entschied er: Schluss mit dem Schlabberlook. Wer in Jogginghose kommt, muss ab sofort draußen bleiben!