Die Jogginghose überzeugte sogar Karl Lagerfeld

Der Jogginghose ist ein eigener Tag gewidmet: Vier österreichische Schüler haben im Jahr 2009 mit ihren Klassenkameraden beschlossen, in Jogginghosen zum Unterricht zu kommen. Via Facebook wurde aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Mehr als 100.000 Menschen sind diesem Aufruf schließlich gefolgt. Seither wird jedes Jahr am 21. Jänner der internationale Tag der Jogginghose begangen.