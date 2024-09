Von Ländle zu Ländle auf dem Schienenweg

Direktverbindungen zwischen Baden-Württemberg und Vorarlberg sollen geprüft werden, ließen die beiden für Verkehr zuständigen Regierungsmitglieder nach der Unterzeichnung des Schriftstücks wissen. Zwar sei der öffentliche Nahverkehr in beiden Regionen sehr gut ausgebaut und werde auch durchaus genutzt, was den grenzüberschreitenden Verkehr angeht, orten Hermann und Zadra aber noch Luft nach oben. Bedarf sehen die Regierungsmitglieder, die beide den Grünen angehören, beispielsweise für einen Skizug, der von Stuttgart über Bregenz bis nach Schruns fahren könnte. Und auch was die Schienenverbindung zwischen den beiden Landeshauptstädten angeht, gebe es noch einiges zu tun.