Wo in Wien jetzt dennoch gute Jobchancen warten

Wien trotzt mit Rekord an Neugründungen

Dennoch ist die Zahl der Arbeitslosen in Wien noch immer deutlich höher als in anderen Bundesländern. Laut aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) geht in Wien rund jeder zehnte arbeitsfähige Bewohner nämlich keiner Arbeit nach (11,3 Prozent). AMS-Wien-Chef Winfried Göschl spricht von einem Großstadtphänomen: „Die Stadt ist für Arbeitssuchende immer besonders attraktiv. Hier gibt es verhältnismäßig viele freie Jobs und relativ günstigen Wohnraum. Das schlägt sich auch in der Arbeitslosigkeit nieder.“