Antike Münzen auf Insel Pantelleria entdeckt

Die Münzen wurden in der Akropolis gefunden, die die Überreste einer antiken griechischen Kolonie aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. umfasst. Die Entdeckung erfolgte an derselben Stelle, an der 2010 107 römische Silbermünzen ausgegraben worden waren, und nicht weit von der Stelle entfernt, an der einige Jahre zuvor drei berühmte kaiserliche Statuenköpfe von Caesar, Agrippina und Titus gefunden wurden.