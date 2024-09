U20-Frauen starten mit Sieg gegen Ghana in WM

Österreichs U20-Frauen-Nationalteam ist mit einem hart erkämpften Sieg gegen Ghana in die Fußball-Weltmeisterschaft in Kolumbien gestartet. Dank Toren von Hannah Fankhauser (12.) und Nicole Ojukwu per Hand-Elfmeter (71.) nach VAR-Intervention siegten die Österreicherinnen am Montag (Ortszeit) vor 1.400 Zuschauern in Bogota mit 2:1 (1:0).