Deutsch ist in vielen Schulen schon Fremdsprache

Lehrerinnen und Lehrer kämpfen sich durch den Alltag

In der 1B-Klasse von Lehrerin Clarissa Loicht sitzt beispielsweise kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache. Was an finanzieller und personeller Unterstützung von Bund, Land & Co. fehlt, wird hier mit viel Fleiß, Hausverstand und Herzenswärme wettgemacht.