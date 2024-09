Eisenbahner-Siedlung ruft Politik auf den Plan

Klar: Die 1939 erstmals bezogene Siedlung mit Eisenbahner-Wohnungen in Bahnhofsnähe nähert sich ihrem Lebensende. Früher oder später muss an der Ecke Weiser- und Saint Julien-Straße neugebaut werden. Dass just in Salzburg 72 einst für den gemeinnützigen Zweck gebaute Einheiten gut 100 Stück mit klarer Gewinnorientierung weichen müssen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Bemühungen, Wohnen in der Mozartstadt leistbarer zu machen.