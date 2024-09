Burgenländerin ist Österreichs beste Beetpflügerin

Den Männern blieb die Spucke weg

Vor kurzem ging die Jungbäuerin, die schon 2017 Landesmeisterin im Pflügen wurde, in dieser Königsdisziplin auch beim Bundesentscheid an den Start, der von der Landjugend Österreich heuer im oberösterreichischen Walding ausgetragen wurde. Hannah war dabei die einzige Frau! „Natürlich sind mir die skeptischen Blicke meiner 32 männlichen Mitbewerber nicht entgangen. Umso mehr staunten sie, als ich in der Kategorie Beetpflug und mir mit Bronze sogar einen Stockerlplatz sichern konnte. In der Mannschaftswertung holten mein Kollege Julian Cecil aus Leithaprodersdorf und ich sogar Silber!“, freut sich Thrackl über ihre Medaillen.