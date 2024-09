„Werde ich ganzes Leben in Erinnerung behalten!“

In einem hart umkämpften ersten Satz zeigte Langmann vor den Augen seines nach Paris eingeflogenen Fan-Clubs, bestehend aus rund 50 Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten, eine starke Leistung. Die ersten sechs Games gingen alle über Einstand – ehe Scheffers im entscheidenden Moment einen Gang zulegte. „Ich habe gesehen, dass ich ihn mit einer soliden Leistung ärgern kann“, meinte Langmann. „Der erste Satz hätte durchaus auch in meine Richtung kippen können.“ In Satz zwei übernahm Scheffers mehr und mehr das Kommando, zog letztlich vom Ergebnis her (zu) deutlich ins Achtelfinale ein.