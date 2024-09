Charlie Wurz beendet Rookie-Saison in der Formel 3

Der 18-Jährige machte am Sonntag nach einem verpatzten Qualifying noch zehn Positionen gut und beendete seine Rookie-Saison in der Nachwuchsserie auf Gesamtrang 22. Wurz, der für Jenzer Motorsport an den Start ging, schaffte es im 30-köpfigen Fahrerfeld als Fünfter im Hauptrennen von Melbourne nur ein einziges Mal in die Punkte.