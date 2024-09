Weitere Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt

Beim Frequency brachten 174 Dienstnehmer-Kontrollen in der Security-, Gastro- und Reinigungsbranche 18 Verstöße nach dem ASVG zu Tage. Das teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. In vier Fällen gibt es Lohndumping-Verdacht. „Auch die verpflichtenden Arbeitszeitaufzeichnungen wurden von den Securityfirmen praktisch nicht geführt“, schreibt das Ministerium. Zudem habe die Finanzpolizei mehr als 270.000 Euro an Forderungspfändungen eingetrieben.