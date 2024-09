Gewinner und Verlierer der großen Hitzewellen

Im aktuellen Sommer purzelt ein Temperaturrekord nach dem anderen. Das hat Auswirkungen auf viele Bereiche – gute wie schlechte. Der Stromverbrauch stieg deutlich an, genauso der Speiseeisverkauf. Bei der Wassermenge in den Flüssen gab es einen eklatanten Rückgang. Ein Ende der Hitze ist in den kommenden Tagen nicht zu erwarten.