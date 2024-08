Nehammer: „Wollen den ersten Platz erreichen“

Im Rahmen seines Burgenland-Tages wurden beim Landeswandertag des ÖVP-Seniorenbundes in Deutsch Tschantschendorf eifrig Hände geschüttelt. Gegenüber Journalisten in Eisenstadt betonte Nehammer neuerlich, dass es richtig gewesen sei, nicht auf die „Provokationen“ von Energie- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) einzugehen und auf ein „freies Spiel der Kräfte“ im Parlament zu wechseln. Stattdessen habe die Regierung wichtige Dinge beschlossen. Der Kanzler hob die Einigung auf das letzte Drittel bei der kalten Progression, die Anhebung des Kilometergeldes und den Nationalen Klimaplan hervor. „Politik soll sich nicht mit Befindlichkeiten aufhalten“, so Nehammer.