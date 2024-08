Babler nimmt in Linz „Buberln“ ins Visier

„Buberln meinten, sich die Republik aufzuteilen“

Davon war am Donnerstagabend nichts mehr zu hören. Die Genossen sind aus ganz Österreich gekommen, um in Linz ein Zeichen zu setzen. Die Stadt ist seit 1945 durchgehend rot, 2003 holte man mit 53,4 Prozent noch eine absolute Mehrheit im Gemeinderat. Man blickt viel zurück an diesem Tag, in eine Zeit, in der die SPÖ an der Spitze des Staates stand.