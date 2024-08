Trio schlug in Klagenfurt einen Platzwart nieder

Drei Männer – zwischen 20 und 25 Jahren, mit Jeans und Hoodies bekleidet, gebrochen Deutsch sprechend, mit Schäferhund – drangen am Montag um 15.30 Uhr in die Sportanlage des ASK Klagenfurt ein, kreisten den Platzwart ein und schlugen ihn mit einem Kunststoffrohr nieder. Der Mann war dadurch kurz bewusstlos. Weil er verletzt worden war, suchte er das UKH Klagenfurt auf.