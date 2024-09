Harte Kritik an den Städten Hallein und St. Johann

Laut einem Rohbericht des Rechnungshofs fehlt in Hallein und in St. Johann eine Digitalisierungs-Strategie. Die Prüfer haben in ganz Österreich Städte nach ihren digitalen Angeboten untersucht. In Hallein wird im September ein neuer Leitfaden präsentiert. In beiden Salzburger Gemeinden zählt aber auch weiterhin analoges Angebot.