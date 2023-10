Rechnungshof kritisiert Fehler in Gemeinde-Bilanz

Bürgermeister Johann Gassner verteidigte sich in einer am Mittwoch vom Land veröffentlichten Stellungnahme: Die Bilanz sei mit einem externen Anbieter erstellt worden, der „auch viele andere Gemeinden in Salzburg im gleichen Bereich unterstützte“. Die damaligen Amtsleiter, Kassenleiter und Bauamtsleiter hätten ihre Daten nach einer Schulung in die dafür vorgesehene Excel-Tabelle eingetragen. Taxenbach zeigt sich einsichtig: Man werde in Abstimmung mit der Gemeindeaufsicht die erforderlichen Korrekturen vornehmen.