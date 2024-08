Paralympics: Klopp drückt Kumpel in Paris Daumen

Bewegtes Leben

Klopp und Czycz kennen einander „ewig“, wie er ein einem aktuellen YouTube-Gespräch mit ihm erklärt. Czycz, ehemaliger Kicker, verlor am Weg zum Profi sein linkes Bein, musste sein Leben komomplett neu ausrichten. Er landete schließlich im Para-Sport, holte dort in der Leichtathletik viermal Olympisches Gold. Jetzt geht er im Badminton an den Start und will es auch dort wissen – obwohl er bis vor ein paar Jahren nichts mit der Sportart am Hut hatte.