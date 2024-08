Justiz zu langsam: Rocker nach Beschwerde frei

Brutale Schutzgelderpressung in OÖ

Das war in dem spektakulären Fall, der sich unter anderem um kriminelle Vereinigung, Erpressung, schwere Körperverletzung und Suchtgifthandel dreht, laut Oberlandesgericht Wien nicht der Fall. Im Fokus des Aktes steht eine mutmaßliche Schutzgelderpressung im September 2023 in einem Nachtlokal in Oberösterreich. Gegen zwei Uhr Früh versammelte sich die Gruppe im Bereich des Discjockeys, der in der Folge brutal zusammengeschlagen wurde. Anschließend wurde der Lokalverantwortliche, der zuvor eingekreist worden war, attackiert. Als das Opfer bewusstlos am Boden lag, soll er von zumindest vier Hells Angels getreten worden sein.