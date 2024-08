So wird bereits an letzter Ruhestätte getrauert

Beisetzung in aller Stille

Um 10 Uhr wird sich der Trauerzug in Bewegung setzen, um über den Ring (an der Staatsoper vorbei) bis zur Lugner City gegen Dreiviertel 12 zu fahren. Wenn dann danach der öffentliche Teil der Zeremonie sein Ende findet, will die Familie zur Kaasgrabenkirche weiterfahren, um dort im engsten Kreis von ihrem Familienoberhaupt, Vater und Ehemann Abschied zu nehmen. So soll dann auch die Beisetzung in Döbling erfolgen. In aller Stille.