„Hobie“ schnupperte an „Baywatch“-Badeanzügen

In der Hulu-Doku „After Baywatch: Moment in the Sun“ berichtet der heute 43-jährige Jackson, bekannt als Hobie Buchannon aus der beliebten Serie der 90er Jahre mit David Hasselhoff in der Hauptrolle, dass er sich als Teenager heimlich in die Wohnwagen seiner Kolleginnen schlich, nachdem sie Feierabend hatten, um an ihren getragenen Badeanzügen zu riechen.