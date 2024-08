Diese Tracht erobert das Lavanttal im Sturm

Aufwändige Details

Entworfen hatte sie die Tracht mit ihrer Kollegin Sieglinde Stocker: „Wir haben in Anlehnung an das Oberlavanttaler Sommerdirndl auf die traditionellen Farben Rot und Blau zurückgegriffen.“ Der Oberteil ist reines Leinen und der Rock, der natürlich händisch gezogen wird, bedruckte Baumwolle. In die Stickerei auf dem Ausschnitt sind der Speik von der Koralpe sowie der Hexenstich, der ja von der Saualpe kommt, integriert worden.