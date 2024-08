Der „Emmy“-Gewinner und seine prominente Familie

„Wir haben ein Haus direkt an der Glan. Ich verbrachte viel Zeit mit der Familie. Mit Schulfreunden war ich auch am Längsee. Da erlebte ich als Schüler schöne Stunden. Ich war der Erste in der Klasse, der eine Saisonkarte für den Längsee hatte“, erinnert sich Lukas an seine Jugend.