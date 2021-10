St. Veiter holt sich Emmy-Preis mit Filmmusik

In seiner Firma „Bleeding Fingers Music“ in Kalifornien schart Oscargewinner Hans Zimmer (König der Löwen) die Besten um sich. Nach einem Jahr in Wien als Arrangeur und Komponist für Filme, Werbung und Videospiele schaffte Lukas Obernosterer den Sprung in den erlauchten Kreis: „Und ich lerne eine Menge von ihm. Über Musik, Komposition, Technik und auch Psychologie. Ohne Zimmers Okay geht nichts hinaus. Er lässt mich außerdem eigene Projekte verfolgen.“