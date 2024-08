So lügen wir uns beim Einkaufen selbst an

„Scheinheilig“ – so nennen es die Autoren der Studie des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Linzer Uni. Bei vorangegangenen Befragungen gaben bis zu 72 Prozent der Oberösterreicher an, bei Lebensmitteln auf Bio zu achten. 85 Prozent erklärten, dass ihnen Regionalität wichtig sei und bei der Frage nach dem Tierwohl ergab eine Arbeiterkammer-Umfrage sogar 92 Prozent Zustimmung.