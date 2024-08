Sommersaison: gute Auslastung, aber maue Erträge

Belegte Betten, aber auch hoher Kostendruck

Auch Joachim Kresser, stellvertretender Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, malt den Himmel nicht blauer als er ist und spricht vorsichtig von einer „zufriedenstellenden Zwischenbilanz“. Er beklagt, dass sich die hohe Auslastung nicht in den Erträgen widerspiegele. Soll meinen: Die Betten sind zwar belegt, aufgrund des durch die Teuerung befeuerten Kostendrucks bleibt unterm Strich aber nicht allzu viel übrig. Dennoch blickt die Branche optimistisch auf die nahe Zukunft, zumal in der Gesamtbilanz der Sommersaison-Rekord ja noch geknackt werden könnte. Der August ist in der Statistik noch nicht erfasst – und der ließ in Sachen Wetter keine Wünsche offen.