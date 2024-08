US-Cops fanden Mörder dank Zigarettenstummel

Die Nachforschungen der Ermittler ergaben, dass nur Kenneth Kundert für die Tat infrage kommen konnte. Dieser war damals 20 und hatte bei einem Verwandten in Kent gelebt – nur 50 Meter von Silzels Wohnung entfernt. Die Theorie der Cops: Kundert könnte Silzel in einem Pizza-Bringdienst-Laden gesehen haben, in dem die Frau gelegentlich aushalf. Sie machten den inzwischen 65-Jährigen im Bundesstaat Arkansas ausfindig.