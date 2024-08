Eltern kostet ein Schuljahr im Schnitt 2200 Euro

Am Schulstart ist Belastung am höchsten

60 Prozent der Eltern geben laut Studie an, dass sie die Ausgaben für den Schulbesuch finanziell sehr belastet. Gerade jetzt spüren viele besonders die hohe Teuerung, die auch vor Schulsachen nicht haltmachte. Zum Schulstart sind die Ausgaben für Eltern von Volkschulkindern am höchsten, besonders bei Tafelklasslern fallen viele Ausgaben erstmals an: der erste Schulranzen, das erste Federpenal, die ersten Schulutensilien.