Hier ist kein Fahrer schlechter als Lando Norris

In Zandvoort hatte sich Norris im Qualifying einmal mehr gegen die Konkurrenz durchsetzen können, bog im Rennen dennoch hinter Max Verstappen in die erste Kurve ein. „Nachdem ich es von der Linie weg in Kurve eins verloren habe, war ich überraschend ruhig. Vielleicht, weil ich schon ein bisschen daran gewöhnt bin, dass es nach hinten geht“, muss sich der Engländer seine Start-Probleme eingestehen.